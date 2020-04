Man uit Spijkenisse rijdt expres tegen geparkeerde auto

Een 20-jarige man uit Spijkenisse is zaterdag in een huis in Tilburg aangehouden. Hij wordt ervan verdacht meermaals met zijn auto tegen een andere auto zijn aangereden.

Dat werd zaterdagochtend gefilmd door een buurtbewoner in Tilburg. De man uit Spijkenisse parkeerde, nam zijn kentekenplaat mee en ging een woning aan de Houtstraat in.

Daar werd de verdachte aangehouden. Hij reed zonder rijbewijs en de auto was niet verzekerd. De auto stond om de hoek en is in beslag genomen. Volgens de politie wil de man geen verklaring afleggen over het voorval.