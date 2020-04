GGD: 8 nieuwe sterfgevallen in onze regio, 158 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er in de regio Rotterdam Rijnmond vier mensen overleden aan het coronavirus, dat brengt het totaal aantal op 70, meldt de GGD. Er zijn 126 nieuwe besmettingen gemeld.

In totaal zijn er dan 1370 positief geteste mensen in de regio Rotterdam Rijnmond. De meeste besmettingen zijn in Rotterdam (647) en Goeree-Overflakkee (165).

De GGD wijst erop dat het daadwerkelijke aantal besmettingen en doden hoger kan liggen, omdat niet iedereen getest wordt. In deze getallen worden alleen patiënten meegerekend die getest zijn op besmetting met het coronavirus.

Regio Zuid-Holland Zuid

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn nu in totaal 22 mensen overleden aan het coronavirus. Vergeleken met de vorige update van de GGD zijn er vier nieuwe sterfgevallen bijgekomen.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Zuid-Holland Zuid is gestegen naar 351. Dat is een toename van 32 nieuwe patiënten die positief getest zijn.

De meeste besmettingen zijn vastgesteld in de Hoeksche Waard, gevolgd door Dordrecht.