Parkeergarage wordt drive-in testlocatie corona voor zorgmedewerkers

Een parkeergarage bij het Topsportcentrum in Rotterdam wordt ingericht als drive-in-testlocatie voor het coronavirus. Het is de bedoeling dat zorgmedewerkers vanaf komende dinsdag daar getest gaan worden wanneer ze klachten hebben die lijken op besmetting met het coronavirus.

Mensen kunnen op afspraak in hun eigen auto getest worden. Er kunnen ongeveer honderd mensen per dag getest worden.

De tests zijn vooral bedoeld voor zorgpersoneel dat werkt in verpleeghuizen, bij de GGZ en de kraam- en thuiszorg in de regio. Ziekenhuispersoneel is al grotendeels getest.

Later volgende week komt er ook een rijdende corona-testbus die normaal gebruikt wordt voor soa-testen op locatie. De bus rijdt naar zorglocaties toe om op het coronavirus te testen.

De drive-in en de testbus zijn het resultaat van een uitgebreider testbeleid van minister Hugo de Jonge. Tot nu toe werden alleen ouderen en kwetsbare mensen met gezondheidsklachten die wijzen op een coronabesmetting getest en ziekenhuispersoneel.