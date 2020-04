Molens in de regio draaien overuren vanwege hamsteraars

Omdat mensen aan het hamsteren zijn geslagen, is er momenteel bijna geen meel of bloem meer te verkrijgen in de winkels. Daarom halen mensen dat product tijdens de coronacrisis direct bij de molens, die overuren maken in de productie van meel en bloem.

Theo de Rooij is molenaar in Schiedam en Gorinchem. Hij werkt zich momenteel een slag in de rondte en produceert meer dan ooit. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt in die jaren dat ik dit werk doe," zegt Theo. "Zeker in de eerste week, toen de regels net ingingen, was het meel binnen de kortste op in de supermarkt. Daarna kwamen ze massaal naar alle molens toe."

Afstand houden in de krappe molen

Met de toeloop richting de molens is het voor de verkoper én koper soms nog een klus om zich te houden aan de voorschriften om voldoende afstand tot elkaar te houden.

"Het is even wennen, maar het is eenvoudig om rekening met elkaar te houden. Logisch dat mensen hier nu meel komen kopen, ik deed dat toch al. De kwaliteit van het meel uit de molen is beter," zegt een vaste klant van de molen Nooit Volmaakt in Gorinchem.

Theo heeft als molenaar ook maatregelen genomen om te zorgen dat het veilig is voor zijn klanten en hemzelf. Als hij werkt in de molen is hij alleen en in de winkel heeft hij wat aanpassingen gedaan. "We hebben de straat afgeplakt, zodat mensen op anderhalve meter kunnen staan. Er mag één klant per keer naar binnen en wij hebben desinfecterende gel om de toonbank en het pinapparaat na elke klant weer schoon te maken."