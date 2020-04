Rijnmond Helpt: verrassingsoptreden van De Likt voor revalidatiepatiënten Rijndam

De futuristische funkband De Likt heeft een hart onder de riem gestoken bij patiënten van Rijndam Revalidatie aan de Westersingel in Rotterdam. Geheel onverwachts speelde de muzikanten zaterdag een paar nummers op het veldje voor de ingang. "Ik kon alleen het publiek niet in vandaag", grapte frontman Jordy Dijkshoorn, die bij optredens graag vanaf het podium in het publiek springt.

Het laatste optreden van de band was alweer een paar weken geleden, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Frontman Jordy Dijkshoorn kent de situatie waarin zijn zaterdagpubliek momenteel verkeert. Na een mishandeling moest hij geopereerd worden aan zijn nek en maanden revalideren. "Sommige mensen liggen hier acht of negen maanden en mogen geen bezoek krijgen. Dat maakt het extra zwaar in deze tijd."

Afleiding en vermaak

Mendy Verburg is van de stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie en heeft het optreden geregeld. De stichting doet veel om het verblijf van patiënten aangenamer te maken. Mendy zegt dat het juist in deze coronacrisis, waarbij er zo min mogelijk contact mag zijn met patiënten, belangrijk is dat er afleiding en vermaak is. "Een optreden in de tuin als afleiding en hart onder de riem is volgens mij heel fijn."

Isolement

Hans Merts is revalidatiepatiënt en zag vanuit het gebouw het optreden van De Likt. Met hem zagen zo'n twintig andere bewoners en medewerkers in zijn ruimte het optreden van de Rotterdamse band. "Ik kende de band en Jordy al en vind het goed dat ze de moeite nemen om aan mensen te denken die in een isolement zitten."