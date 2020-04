Gewonden bij steekpartij Westzeedijk Rotterdam

Bij een steekpartij in een woning aan de Westzeedijk in Rotterdam zijn zondagmorgen twee personen gewond geraakt. Een 38-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. De steekpartij vond plaats in zijn huis.

Rond half 6 's ochtends trof de politie een 40-jarige man uit Rijswijk aan voor de woning. Hij had een flinke wond aan zijn hand en zei gestoken te zijn door een man die nog in het huis was.

Het bleek om de 38-jarige Rotterdammer te gaan. Naast de Rijswijker had hij ook een derde persoon, die in de woning verbleef, neergestoken. De 43-jarige man uit Delft had enkele steekwonden.

Volgens de politie was ruzie tussen de mannen, waarna de 38-jarige man heeft gestoken. Hij is inmiddels aangehouden.