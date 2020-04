1 nieuw sterfgeval in Zuid-Holland-Zuid, 24 nieuwe patiënten, de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus op zondag 5 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• 1 nieuw sterfgeval in Zuid-Holland-Zuid door corona, 24 nieuwe besmettingen. In totaal komt het dan op 23 mensen overleden en 375 patienten, zegt de GGD.

• Wegen naar het Kralingse Bos, het Maasvlaktestrand en vele andere recreatiegebieden in de regio zijn afgesloten om drukte te voorkomen. ANWB roept op: stap vandaag niet op de motor of de wielrenfiets



• Het aantal doden door het coronavirus is zaterdag 4 april met 164 toegenomen tot 1651. Inmiddels zijn 16.627 mensen besmet met het virus: 904 meer dan vrijdag. Dat meldt het RIVM op hun site.