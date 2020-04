6 nieuwe sterfgevallen in de regio, 127 nieuwe besmettingen, de laatste ontwikkelingen op zondag 5 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van zaterdag 4 april.

• 5 nieuwe sterfgevallen in Rotterdam Rijnmond de afgelopen 24 uur. Dat brengt het totaal op 75 corona slachtoffers. Met 113 nieuwe besmettingen is het aantal tot 1483 gestegen. 1 nieuw sterfgeval in Zuid-Holland-Zuid door corona, 24 nieuwe besmettingen. In totaal komt het dan op 23 mensen overleden en 375 patienten, zegt de GGD.

• Het aantal doden door het coronavirus is zondag 5 april met 115 toegenomen tot 1766 Inmiddels zijn 17.851 mensen besmet met het virus: 1224 meer dan zaterdag. Dat meldt het RIVM op hun site.