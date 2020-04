Rotterdammer (23) gewond na nachtelijke schietpartij in Drenthe

Een 23-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een schietpartij in het Drentse Hoogeveen. Een 36-jarige inwoner van die plaats is aangehouden.

Omstanders zagen de Rotterdammer rond 1:10 uur 's nachts gewond in de Adriaan Baasstraat liggen en waarschuwden de politie. De 36-jarige inwoner is in dezelfde straat aangehouden.

Diezelfde nacht werd er in een woning in de straat een huiszoeking gedaan. Wat de politie daarbij aantrof is niet bekend. De politie sluit niet uit dat er meerdere mensen bij de schietpartij betrokken zijn geweest.

De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk.