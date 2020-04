ARCHIEF RIJNMOND 29 maart 2020 - Leven na de dood

Ik dacht aan iets in het verlengde van wat wijlen Jules Deelder eens in een dialoogje heeft opgeschreven.

Dat gaat ongeveer zo:

- Geloof jij in een leven na de dood?

- Ja. Als jij dood gaat, leef ik verder.

Dat dus.

Na jouw dood gaat het leven inderdaad verder.

Maar dan wel: het leven van anderen.

Jules overleed zelf in december. Sindsdien heeft hij geregeld in mijn hoofd gezeten. Een maand geleden of zo dacht ik aan hem op de fiets, terwijl ik om me heen keek. Ik realiseerde me: dit is vanuit het perspectief van Jules het leven na de dood. Er is weinig veranderd. Het leven gaat gewoon door, ook zonder hem. Uiteraard.

Maar toen kwam die coronacrisis. En gingen mijn gedachten een heel andere kant op. Ik dacht: Jules, je had eens moeten weten wat zich nu voltrekt, net nadat je weg bent. Je hebt eerste de Tweede Wereldoorlog nét gemist, en nu dit.

Ik dacht ook aan andere mensen die net voor dit pandemonium hun laatste adem hebben uitgeblazen.

Bob Fosko, Aart Staartjes. Die zouden ook raar opkijken als ze vanaf hun spreekwoordelijke wolk nog even een glimp konden opvangen van de wereld na hun vertrek.

Zelf ben ik eerlijk gezegd ook wel nieuwgierig naar hoe de wereld zich zal ontwikkelen als ík er niet meer ben. Ik ben nu 60. In het jaar 2050, nog dertig jaar erbij, zal het ook voor mij echt wel afgelopen zijn, en vermoedelijk eerder. Maar je zou wel even een kijkje in de toekomst voorbij je eigen leven willen kunnen nemen.

Wat gaat er allemaal veranderen?

Van sommige dingen op technologisch vlak kun je al de voorbode zien. De energietransitie, verdergaande communicatie- en controlemogelijkheden, automatisering, robotica, veel meer op de persoon toegesneden medische behandelingen en elektronica ín het lichaam.

Maar waar ik zelf misschien het meest benieuwd naar ben: hoe de samenleving straks is georganiseerd. Waar gaat het naartoe met maatschappelijke verhoudingen? Waar gaat het naartoe met verschillen tussen arm en rijk? Met bestuursvormen? Met landsgrenzen? Met machtsblokken in de wereld?

Hoe leiden mensen op allerlei plekken straks hun leven?

Er kan van alles gebeuren.

Al zolang als ik kan dénken, beschouw ik de welvaart waarin de meeste Nederlanders leven ook helemaal niet als vanzelfsprekend. Ik heb altijd het idee: er kan best een keer iets voorvallen waardoor het vrij abrupt is afgelopen.

Waardoor je bijvoorbeeld wel heel geavanceerde beeldschermen hebt, maar niemand die nog kan betalen.

Je weet het niet.

Er kan ook iets gebeuren dat allerlei ontwikkelingen juist ten goede doet keren. Dat kan ook.

Wat de huidige coronacrisis teweeg gaat brengen, weet ik natuurlijk ook niet. De stilte op de straten en het afstand houden in deze verwarrende tijden, dat gaat voorbij. Maar verder?

Ik ben wel benieuwd. En ik ben blij dat ik er – statistisch gezien – nog even getuige van mag zijn.

Al ben ik ook sterk doordrongen van die andere waarheid die Deelder ooit heeft neergepend:

‘Waar je niet bij bent, gebeurt niet.’



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Rustig in de straten – Mike Boddé

THE EDDIE DATE STORY

3. The Eddie Daté Story – Jules Deelder

4. Some of these days – The Ramblers met Coleman Hawkins en Annie de Reuver

5. I can’t give you anything but love – The Ramblers met Connie Boswell

ORKEST LEEN VAN LEEN

6. No one but you knows how to love you – Orkest Leen van Leen

7. No one but you knows how to love you – Bennie Kruger’s Orchestra

8. Tanzende finger – Orkest Leen van Leen

9. Tanzende finger – Will Glahé

10. Ik kan je niet vertellen hoeveel ik van je houd – Orkest Leen van Leen

11. Ik kan je niet vertellen hoeveel ik van je houd – De Ricardo’s

12. Coronalied #2 – Mike Boddé

13. Dolf Jansen met ‘Ab Osterhaus’ in Spijkers met Koppen

14. It’s not unusual – Ger Smit