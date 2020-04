Rotterdamse taxichauffeur John Molkenboer overleden aan corona: 'Valt rauw op ons dak'

De Rotterdamse taxichauffeur John Molkenboer is overleden aan het coronavirus. De 66-jarige man was pas net met pensioen en had vorige week zijn 'eerste AOW'tje' gestort gekregen, vertelde zijn vrouw Martie eerder aan Nieuwsuur.

Taxi St. Job, waar Molkenboer werkzaam was, kreeg het nieuws zondagmiddag te horen. "Ik kreeg tien minuten geleden een berichtje", vertelt bestuurslid Jan Geluk. "Dit valt wel rauw op ons dak."

Nieuwsuur bezocht afgelopen week de vrouw en zoon van Molkenboer, die met een coronabesmetting op de intensive care lag. "Ik hoop dat hij ooit nog van de intensive care afkomt", zei zijn zoon Leroy nog in de reportage.

Overleden

Molkenboer raakte in maart besmet met het coronavirus, een paar dagen voor zijn pensioen. Hij vervoerde patiënten van een afdeling waar later besmettingen werden geconstateerd.

John is zondagnacht rond 03.00 uur overleden, nadat zijn hart het had begeven. Zijn vrouw en zoon waren in zijn laatste momenten bij hem in het ziekenhuis en hielden zijn hand vast.

