Tóch de Marathon Rotterdam lopen om overleden moeder

Al in de vroege morgen waren de eerste lopers te zien. Een van hen had een zeer persoonlijke reden om de marathon alsnog te lopen. "Mijn moeder is deze week overleden. Dus er zat heel veel emotie bij. Toen wist ik gelijk dat ik hem alsnog zou gaan lopen."



Het overlijden van zijn moeder gaf hem genoeg adrenaline om door te lopen, vertelt hij. "En er waren toch ook veel aanmoedigingen vanaf de weg", lacht hij.



Ondanks het feit dat er eigenlijk helemaal geen marathon was, was de loper toch zenuwachtig. "Ik heb ook moeilijk geslapen afgelopen vannacht." Het afronden van de marathon, het over de 'finish' komen, dacht hij in alle stilte te kunnen doen. "Maar mijn familie is er om me alsnog een medaille te geven", glimlacht hij.

Anticlimax

Een anticlimax, vindt een andere loper het. "Het hoort hier te bruisen", wijst hij naar de nagenoeg lege Coolsingel. "We horen hier met duizend mensen ingehaald te worden. Nu is het hier stil en doods. Heel apart."



Hij is rond 06:00 uur 's ochtends in alle stilte begonnen met lopen. "Een heel eenzaam gebeuren", vindt hij het. "Het zou m'n twintigste keer Marathon Rotterdam worden", zucht hij. "Tja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar het is maar een marathon."

De beslissing om de loop toch te doen, nam hij pas vrijdag. "Ik dacht: als ik gewoon heel vroeg ga, loop ik niemand in de weg. En het ging ook prima."

Ondanks dat de heren zondag al een flinke sportprestatie hebben neergezet, zijn ze er beide ook 'gewoon' op 25 oktober bij. "Dit smaakt wel naar meer."