Kralingse Bos gesloten voor auto's, maar niet voor de rest

Op de kruising van de Plaszoom en de Kralingseweg staat Bryce met zijn hesje aan te wachten. In de ochtend is het bij hem relatief rustig. Af en toe moet hij voor de politie of handhaving het rood-witte hek verzetten, zodat zij in het Kralingse Bos de mensen kunnen controleren op het naleven van de coronamaatregelen.

Bryce moet dus al het andere verkeer wegsturen. "We hebben de uitleg gekregen dat deze maatregel voor de mensen is die langer in het Kralingse Bos willen blijven." Dan moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan gezinnen.

Hond uitlaten

Verkeersregelaar Merissa van der Meer heeft het een stuk drukker bij ingang van de Rotterdamsche Manege aan het Kralingse Bos. Daar mogen iets meer auto's parkeren, omdat de paarden verzorgd moeten worden.

Maar ze merkt dat het voor sommige mensen toch even schakelen is. "Omdat mensen hier dagelijks komen, bijvoorbeeld om hun hond uit te laten of naar het Hertenkamp te gaan", vertelt Merissa, die zeker één of twee auto's per minuut moet stoppen.

Er wordt begripvol gereageerd op de sluiting van parkeerplaatsen en wegen, merken Bryce en Merissa. "We kunnen er helaas weinig aan doen."

