Dodental door corona stijgt regionaal met 6 en landelijk met 115

Het aantal doden door het coronavirus is zondag met 115 toegenomen tot 1766. Het aantal mensen dat als overleden is gemeld, ligt lager dan zaterdag. Toen overleden 164 mensen aan het virus. In de regio stijgt het aantal sterfgevallen met zes.

De GGD Rotterdam Rijnmond meldt 5 nieuwe sterfgevallen in de afgelopen 24 uur. Dat brengt het totaal op 75 corona slachtoffers. Met 113 nieuwe besmettingen is het aantal tot 1483 gestegen. Kijk hier naar de cijfers in jouw woonplaats.

De GGD Zuid-Holland-Zuid meldt dat er tot zaterdagmiddag 17.00 uur (4 april) 23 mensen in de regio zijn overleden aan het coronavirus. Dat is 1 sterfgeval meer ten opzichte van de laatste update. Het aantal besmettingen in Zuid-Holland-Zuid is opgelopen naar 375, dat is een stijging van 24 patiënten. De meeste positieve testen komen uit de Hoeksche Waard (93) en Dordrecht (88). Kijk hier naar de cijfers in uw woonplaats.

Bijna 18-duizend

Het totale aantal besmettingen is landelijk gezien toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn er 1224 mensen positief getest op het virus. Er zijn nu 17.851 coronapatiënten in Nederland.

Drie van de overledenen waren in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar. Volgens het RIVM was er bij hen sprake van onderliggend lijden.

De afgelopen dag zijn er 25 coronapatiënten op de intensive care bij gekomen, zo meldt de NOS. Het totaalaantal komt daarmee op 1385. Gisteren kwamen er 36 patiënten bij.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "We zien een stabiel beeld, in lijn met de voorgaande dagen en met de cijfers van het RIVM. Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de IC verlaten."

Eerder liet NOS al zien dat vooral het aantal ziekenhuisopnames een beeld kan geven van de huidige situatie. Dit omdat het aantal positief geteste mensen niets verteld over een trend omdat niet iedereen wordt getest.

Het aantal overleden personen is volgens de NOS ook niet volledig omdat niet iedereen getest wordt en omdat de aantallen te klein zouden zijn om een trend in te ontdekken. Daarom zegt het aantal ziekenhuisopnames het meest als het gaat om een trend. En deze blijft de laatste dagen dus relatief stabiel.

