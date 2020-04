Erehaag voor aan corona overleden taxichauffeur

John raakte in maart besmet. Hij vervoerde patiënten van een afdeling waar later besmettingen werden geconstateerd. Nancy Huber van St. Job Taxicentrale organiseerde samen met zijn zoon Leroy een laatste afscheid voor John.

De taxi's volgden de lijkwagen en reden langs de woning van zijn vrouw Martie, die samen met kinderen en kleinkinderen voor het huis stond. Aansluitend reed de wagen ook langs zijn moeder, die in dezelfde straat woont. "Helaas kunnen we geen afscheid van John zelf nemen en moeten wij John daar rust geven. Wij rijden verder om John te begeleiden naar zijn laatste rustplaats in Crooswijk," vertelt Nancy over het eerbetoon.

Hygiënemaatregelen

John heeft 45 jaar als taxichauffeur gewerkt en reed daarvan de laatste jaren bij St. Job. "Als taxichauffeur loop je in deze tijden een groot risico," zegt Huber. "Maar we willen blijven vervoeren. We hebben de auto's wel beschermd met schermen. En we handhaven de hygiënemaatregelen zoals het RIVM dat wil. Helaas is het bij John niet gelukt om het daarbij te houden."

John heeft één keer zijn AOW gekregen. "Hij was 66, een verschrikkelijke leeftijd om te overlijden. Voor zijn familie, vrienden en de taxiwereld is dit een hele schok."

Lees meer