Kerkdienst verpleeghuis lijkt coronahaard, tweederde aanwezigen raakte besmet

Van de 39 aanwezigen bij een kerkdienst in verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk, is uiteindelijk bij tweederde een coronabesmetting vastgesteld. Vijf van die aanwezigen zijn overleden, meldt de NOS. "We hadden helemaal niets in de gaten", zegt de dominee.

De kerkelijke bijeenkomst was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de uitbraak in Nieuw Rijsenburgh. Hierdoor zijn uiteindelijk tien bewoners van het verpleeghuis overleden en zijn veertig besmettingen vastgesteld.

Dominee Leendert Jan Lingen had wel degelijk voorzorgsmaatregelen getroffen die zondag 8 maart, vertelt hij aan de NOS : "Een week ervoor hadden we al besloten om geen handen meer te schudden. En in de ochtenddienst in de Emmaüskerk in Middelharnis heb ik nog demonstratief mijn handen ontsmet met alcohol. We hielden ons aan de regels." Op 8 maart gold nog geen verbod op bijeenkomsten.

Tijdens de dienst 's middags, in de kleine kapel van het verpleeghuis, wees niets hem op wat zou komen gaan. "Er waren geen zichtbaar zieken aanwezig. Natuurlijk wel voornamelijk oudere mensen, maar het ging helemaal niet door onze hoofden dat het zulke heftige gevolgen zou hebben."

De dienst leidde tot veel besmettingen in het verpleeghuis, veelal van zeer kwetsbare ouderen: "Dat is heel vreselijk en gaat me erg aan het hart. Ik heb meegemaakt dat er in een week drie mensen werden begraven, maar nu gebeurt het allemaal als gevolg van dezelfde ziekte en allemaal mensen van wie je drie weken geleden nog niet dacht dat dit kon gebeuren. Dat trekt als een film aan je voorbij."

"Je ziet de mensen voor je", zegt kerklid Arij-Leen Hobbel. Hij was ook bij de dienst in het verpleeghuis. "Het zijn bekenden, mensen die ons dierbaar zijn en die zie je zo onder je handen wegglippen als zand tussen je vingers. Dat slaat diepe wonden".

Machteloos gevoel

Hobbel is zelf niet ziek geworden. "Ik ben de dans ontsprongen of het moet zo mild zijn geweest dat ik het niet heb gemerkt. Maar ik ben een van de weinigen."

Dominee Lingen werd wel ziek en was zeker anderhalve week uit de running. Hij is niet getest, maar vermoedt wel dat hij het coronavirus heeft doorgemaakt. Het gaf hem een machteloos gevoel, vooral toen hij geen bezoek kon brengen aan iemand van de kerk die op sterven lag. "Dat zal me wel bijblijven."

De mensen op het eiland zijn erg aangedaan door hoe het coronavirus om zich heen grijpt, merkt Lingen. Op heel Goeree-Overflakkee zijn volgens de laatste cijfers van de GGD 165 besmettingen vastgesteld. "We zijn hard getroffen door het virus", stelt ook burgemeester Grootenboer . "Iedereen kent wel iemand in zijn naaste omgeving die erdoor geraakt is."

GGD onderzoekt rol kerkdienst

De dominee probeert door dagelijks te bellen en appen zoveel mogelijk contact te houden met zijn gemeente. Mensen hebben daar ook behoefte aan, merkt hij.

Angst en eenzaamheid liggen bij hen op de loer, nu ze hun huis niet meer uitkomen en er geen bezoek langskomt. "Ik sprak iemand die zijn bed niet meer uitkwam. Niet omdat hij ziek was, maar omdat het volgens hem toch geen zin meer had."



