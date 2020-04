Shariff Nasr maakte film over jeugdherinnering: 'Ik dacht dat ik doodging'

Hoewel de film zich in Rotterdam afspeelt, zal een groot deel van de opnames plaatsvinden in Amsterdam. Een financiële afweging, ingegeven door het verdwijnen van het Rotterdams Mediafonds.

In Rijnmond Filmrol richt Nasr zijn blik op de Rotterdamse filmsector en bekijken we zijn meest recente korte film Little Noah’s Last Adventure.

In Rijnmond Filmrol komen regionale filmmakers aan het woord om te vertellen over hun meest recente productie. Korte films, feature films, documentaires en animatie; alle genres komen in deze talkshow aan bod. Bekijk de films en luister mee naar de verhalen van de meest talentvolle regisseurs én de gevestigde namen in de regio Rijnmond!

