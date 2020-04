Overvolle opvang bij Leger des Heils door coronacrisis

Bij het Leger des Heils wordt druk gewerkt om de dag- en nachtopvang goed in te richten zodat wordt voldaan aan de coronamaatregelen. Maar dat is lastig nu het aantal mensen dat gebruikmaakt van de opvang toeneemt. Het aantal Oost-Europeanen dat naar de dagopvang komt, is de afgelopen tijd verdubbeld.

"We zien een toename van hen op de dagopvang", vertelt Jaantje van Ginkel, regiomanager bij het Leger Des Heils. Normaal gaat het om twintig mensen, dat zijn er nu bijna veertig. "Samen met de gemeente zijn we aan het kijken hoe we voor deze groep een goede plek kunnen realiseren."

Ook wordt gekeken naar hoe op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor het creëren van anderhalve meter afstand voor bezoekers van de nachtopvang. "Daarvoor zijn we met de gemeente en hotels in gesprek."

De communicatie met de Oost-Europeanen gaat lastiger. "Niet iedereen spreekt Nederlands. Zij komen nu ook voor het eerst in onze nachtopvang. Het is lastiger in te schatten hoe we met hen om moeten gaan." Volgens Van Ginkel komt de toename door het stopzetten van werk door de coronacrisis.