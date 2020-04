Spijkenisser jongeren lappen afstandsregels aan hun laars

De politie heeft zondagmiddag een speelveld laten sluiten in Spijkenisse nadat tientallen jongeren daar de afstandsregels overtraden. Volgens de politie waren er zeker 40 jongeren bijeen op het veldje aan de Zwanenhoek.

De jongeren waren volgens de wijkagenten aan het voetballen en hangen. "Hierbij werd zeker niet de 1,5 meter afstand in acht genomen."

Toen de jongeren de agenten in het oog kregen, gingen ze er vandoor. Sommigen kregen nog een waarschuwing.

Omdat het niet de eerste keer was dat agenten jongeren moesten wegsturen van het speelveld, is in samenspraak met de gemeente besloten het terrein af te sluiten. Wie zich er nu nog waagt kan een bekeuring tegemoet zien.