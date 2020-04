Vier mensen gewond bij aanrijding op Mathenesserbrug

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Mathenesserbrug in Rotterdam zijn zondagavond vier mensen gewond geraakt. Allemaal zijn ze afgevoerd naar het ziekenhuis.

Er waren nog meer inzittenden, die hoefden niet naar het ziekenhuis.

De ravage op de brug is groot. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. De politie zegt dat in ieder geval één van de twee auto's met een flinke snelheid reed.

Tot die tijd is de Mathenesserbrug in beide richtingen dicht. Tramlijnen 21 en 24 van de RET moeten omrijden.