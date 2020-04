Het weer van vandaag: zon, wolken en lichte regen

Vanochtend is het zonnig, in de loop van de middag raakt het vanuit het westen bewolkt en eind van de middag en begin van de avond passeert een gebied met lichte regen.

Het wordt 17 graden langs de kust en 21 graden in het oosten van de regio. De matige zuidoostenwind ruimt naar het zuidwesten. Vannacht klaart het op en kan zich mist gaan vormen. De temperatuur daalt naar 5 graden en er staat weinig wind.

Morgen

Morgen - na het verdwijnen van de mist - is het mooi weer met veel zonneschijn en blijft het droog. In de middag wordt het 19 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen is er veel zon en blijft het t/m Goede Vrijdag droog. In de middag is het warm met temperaturen tussen 18 en 23 graden. Tijdens het Paasweekeinde meer bewolking, kans op een bui en lagere temperaturen.