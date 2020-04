Slachtofferhulp gaat naasten IC-patiënten ondersteunen

Familieleden en andere naasten van coronapatiënten die op de Intensive Care liggen ervaren het als zeer ingrijpend en emotioneel dat ze niet of slechts zeer beperkt bij hun dierbare in de buurt mogen komen. Ook wanneer de patiënt overlijdt is het soms niet mogelijk om afscheid te nemen. Slachtofferhulp Nederland gaat vanaf vandaag daarom de naasten van IC-patiënten ondersteunen.

"Als je bedenkt wat deze patiënten en hun naasten nu meemaken, is het heel fijn dat wij er voor hen kunnen zijn", zegt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. "Een opname op een IC is immers niet niks. Er is voortdurende spanning en onzekerheid. Wanneer je dan ook niet bij de patiënt in de buurt kan komen om hem of haar te troosten, om een hand vast te houden, of om gewoon even dichtbij elkaar te zijn, is dat voor velen een fysieke en mentale uitputtingsslag."

"Door vroegtijdig hulp te bieden bij een traumatische ervaring, wordt de kans op langer durende psychische klachten verkleind", zegt Jansen. "Dat begint met aandacht geven aan de ontstane emoties." Slachtofferhulp Nederland voorziet de naasten van de juiste informatie, bieden ze een luisterend oor en helpen ze hen, in een later stadium, te helpen om de draad van het leven weer op te pakken.

Normaal gesproken worden IC-patiënten en hun naasten ondersteund door het zorgpersoneel. Maar door de druk op de zorg, hebben zij daar nu nauwelijks tijd voor. Ook spelen de quarantainemaatregelen een rol en worden patiënten overgeplaatst naar de andere kant van het land.