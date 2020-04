Onrust bij bewoners De Schans vanwege bouw van corona-afdeling

Boormachines en hamers klinken maandagochtend in De Schans in Rotterdam-Delfshaven. In de ruimte waar normaal gesproken de dagbesteding voor de ouderen plaatsvindt, wordt nu hard gewerkt om twintig bedden voor coronapatiënten te realiseren. En dat leidt tot zorgen bij de bewoners die boven de dagbestedingsruimte wonen.

De coronapatiënten zijn ouderen vanuit meerdere locaties van Laurens uit Rotterdam, Barendrecht en Langsingerland die te goed zijn om verzorgd te worden in een ziekenhuis. Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt in de verzorgingstehuizen, worden ze daarom overgebracht naar de speciale zorglocatie voor bewoners met corona in Delfshaven. In de zorglocatie kunnen de patiënten beschermd verpleegd worden.

"Het is een noodopvang met twee keer tien bedden", zegt locatiemanager Edwin Baljon. "Wij doen daar alles om de bewoners goede zorg die ze nodig hebben te kunnen geven."

Besmettingsgevaar

Nu wil het dat De Schans verschillende woongedeelten met verschillende bewoners bevat. Naast het verzorgingsgedeelte is er ook een deel voor nog veel meer fitte ouderen. En zij die boven de corona-afdeling wonen zijn niet blij met de komst van de patiënten. "Ik woon hier op de derde verdieping samen met mijn vriendin. En wij zijn heel erg ongerust", zegt Cor Schippers.

"Die coronapatienten hadden ze nooit hierheen moeten halen. Ik doe mijn uiterste best om niet besmet te raken. Ik ga meestal met de trap. Ik neem niet de lift om mensen te ontwijken. Ik ga om zeven uur naar de Jumbo. En dan gaan ze die besmetting hierheen halen. In de theorie zeggen ze dat het veilig is. In de praktijk moet ik nog zien of het zo is. Wij zijn er niet blij mee."

Ook mantelzorger Rinie Vermeulen is niet blij. "Je hebt hier een buurthuis dat niet gebruikt wordt, want alle buurthuizen zijn gesloten. Daar zit een hele grote gymzaal bij met allemaal douchejes en wc's. Die staat helemaal leeg. Daar kunnen zelfs nog veel meer patiënten in dan hier."

"Maar", vervolgt Vermeulen, "er wordt voor deze locatie gekozen omdat dit een locatie van Laurens is. Dat vind ik jammer. Er is niet gekeken van 'waar kunnen we beter gaan zitten?' Hier wonen alleen maar hele oude mensen. De meneer die ik verzorg, zie ik op dit moment per dag achteruit gaan alleen al door de spanningen. Hij snapt helemaal niet meer wat er allemaal gebeurt. Hij vraagt elke dag: 'wat zijn ze beneden aan het doen?' De geestelijke gezondheid van de mensen die hier wonen die komt heel erg in het geding."

Geen reden voor zorgen

Toch hoeven bewoners zich volgens Baljon geen zorgen te maken. "Wij maken de bewoners goed duidelijk dat wij volgens de protocollen werken en dat er geen besmettingsgevaar kan zijn. Ook niet via de lucht, want het coronavirus kan niet naar boven toe. Het virus kan ook niet omhoog door systemen want daar is het te zwaar voor. Bewoners kunnen gewoon hun ramen open zetten."

Volgens Baljon mogen de coronapatiënten niet naar buiten en wordt er volgens protocollen van het RIVM en de GGD twee extra gebouwtjes voor de corona-afdeling gebouwd. "Wij zijn op dit moment een schone en een vuile ruimte aan het creëren. Dat is om te zorgen dat de medewerkers die de patiënten verzorgen geen besmettingsgevaar vormen als zij na hun dienst naar buiten moeten."

Brief

In een brief aan de bewoners maakt Laurens duidelijk waarom er voor De Schans als zorglocatie is gekozen. "Belangrijke voorwaarden zijn dat de locatie een eigen ingang heeft en natuurlijk dat deze beschikbaar is. Daar voldoet de dagopvang van De Schans aan."

Ook wordt in de brief uitgelegd hoe ervoor wordt gezorgd dat patiënten, medewerkers en afval gescheiden van de bewoners blijven en dat er normaal gesproken overlegd zou zijn met de bewoners over de komst van de patiënten. "De omstandigheden en de haast waarmee de voorziening moet worden gerealiseerd, lieten dat in dit geval helaas niet toe."

Volgens bewoner Schippers wisten de bewoners van niets. "Ze zijn eerst begonnen met ontruimen en vervolgens kregen we drie dagen later een brief. We zijn zeer slecht geïnformeerd."

