Zorgpersoneel kan zich ook in Dordrecht laten testen

De GGD Zuid-Holland Zuid opent maandag bij Veiligheidscentrum Spinel in Dordrecht een locatie waar zorgpersoneel zich kan laten testen op het coronavirus. De dienst kan ongeveer honderd tests per dag verwerken.

De GGD'en in Nederland hebben de opdracht gekregen om vanaf maandag ook zorgpersoneel dat niet in ziekenhuizen werkt te testen op het coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers van verzorgingstehuizen, die verschijnselen van het virus vertonen.

Zorgpersoneel met coronaverschijnselen wordt gevraagd om met de auto langs de testlocatie te rijden. De locatie is ingericht als een drive through: zorgpersoneel kan in de auto blijven zitten als de test bij ze wordt afgenomen, om de kans op besmetting te verkleinen.



Eerder werd al bekend dat de GGD in het andere deel van de regio een testlocatie inricht in de parkeergarage van het Topsportcentrum in Rotterdam-Zuid. Ook daar kunnen zorgmedewerkers terecht om zicht te laten testen. Net als in Dordrecht ligt de testcapaciteit ook hier op honderd tests per dag.

