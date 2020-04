Sander de Kramer in actie voor Rijnmond Helpt

Rijnmond Helpt heeft sinds de lancering al veel Rijnmonders geholpen. De community is in recordtempo gegroeid en dagelijks vinden mensen elkaar voor ondersteuning. Vanaf deze week gaat Rijnmond nu ook zelf helpen.

Initiatieven of individuen die een duidelijke hulpvraag hebben die is ontstaan door de coronacrisis, kunnen aankloppen bij Rijnmond Helpt voor een financieel zetje in de rug.

Moet jij van school thuis leren met een laptop, maar heb je geen laptop? Kook jij al een tijd voor de buurt en merk je dat dit toch best duur is? Rijnmond Helpt kan dan misschien iets voor je betekenen. Rijnmond zal in de persoon van bekroond weldoener Sander de Kramer de komende periode twee keer per week iemand verder helpen die het moeilijk heeft deze periode.