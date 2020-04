Hier worden we blij van: Een bijzondere verjaardag en een fotoshoot op afstand

Ik heb een voorstel, doe je mee?! 📣Om de verveling tegen te gaan en omdat we nu toch met z'n allen binnen zitten en we er samen maar het beste van moeten maken wil ik een voorstel doen, zodat we deze tijd toch ook op een leuke manier kunnen herinneren.Zoals (als het goed is) heel Nederland, zit ook ik momenteel zoveel mogelijk thuis. Toch ga ik dagelijks even naar buiten voor een frisse neus, iets wat toch wel erg lekker is, zeker met het heerlijke weer van de afgelopen en komende paar dagen. 🌞Het lijkt mij leuk om door het raam leuke foto's te schieten van gezinnen die binnen 'opgesloten' zitten. Zo blijf ik op gepaste afstand en houden we ons aan de richtlijnen! 😄Woon je in Dordrecht en lijkt het je leuk om als aandenken aan deze speciale tijd een toffe foto te hebben van jouw gezin? Reageer dan in de comments of stuur me even een berichtje. Dan kom ik binnenkort, tijdens mijn dagelijkse uitje, even langs om een paar foto's te maken! 📷Mocht je het leuk vinden hier iets voor te willen geven, dan mag je uiteraard iets naar me overmaken 💳 (contant geld kan ik helaas niet aannemen). Alle donaties gaan naar Voedselbank Dordrecht, want die kunnen het geld momenteel goed gebruiken!#hartvannederland #editienl #fotograaf gezocht #portretfotograaf