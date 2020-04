'Bloempot' wordt gevuld met metershoge bomen

Het dak van Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam wordt deze week opgeleukt met 75 metershoge bomen. De bijzondere klus is maandag gestart en moet vrijdag klaar zijn. In het Museumpark wordt al langere tijd gewerkt aan het eerste voor publiek toegankelijke kunstdepot van de wereld.

Het gaat om 75 berken van tien meter hoog, die goed bestand zijn tegen de weersomstandigheden. De bomen zijn tussen de tien en vijftien jaar oud. Met een speciaal watergeefsysteem wordt ervoor gezorgd dat de berken nooit droog komen te staan.

De eerste bomen zijn maandag met een speciale kraan van 35 meter hoog omhoog getakeld. Daarna worden ze geplant op het dak van het depot. De bomen maken onderdeel uit van een groene daktuin op het complex. Er komt ook een restaurant en bezoekers hebben vanaf de tuin een fraai uitzicht over Rotterdam.

Een soort zwevende tuin

Architect Winy Maas van het Depot is verguld met het 'bos' op het depot. "Het is heel mooi om te zien dat als je boven de lift uitkomt, daar ineens een paviljoen is met uitzicht over de stad. En dan met die bomen, als een soort zwevende tuin... Dat geeft een surrealistisch beeld", zegt Maas. Als alles volgens plan verloopt kunnen mensen in september gebruik maken van het paviljoen.

Het gebied in het Museumpark wordt de komende tijd verder aangepakt en groener gemaakt. Er komen meer bomen, plantvakken en het geheel wordt met natuurstenen bestraat. Daarnaast worden de vijvers van het Nieuwe Instituut en het evenementendek opnieuw ingericht.