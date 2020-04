Kuzu haalt uit naar collega Öztürk: 'Broedermoord'

Kamerlid Tunahan Kuzu van Denk haalt via Facebook hard uit naar zijn collega Selçuk Öztürk, met wie hij samen de partij in 2015 oprichtte. Hij beschuldigt Öztürk van een 'politieke broedermoordaanslag'.

Kuzu kondigde op 21 maart aan dat hij geen lijsttrekker wil zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij noemde het bouwen aan zijn politieke beweging toen enerverend, maar zei ook dat het een behoorlijke impact op zijn persoonlijke leven had.



Kuzu schrijft dat zijn strijdmakker, die partijvoorzitter is, hem vorige week "voor de bus heeft gegooid" in een persverklaring van het bestuur. Daarin stond dat de partij Kuzu in 2018 zou hebben 'gestraft' voor een buitenechtelijke affaire door tijdelijk het fractievoorzitterschap van hem af te nemen. "Zijn gedrag past niet bij de kernwaarden van Denk," schreef Öztürk toen.

Kuzu zegt dat Öztürk bewust deze zaak heeft opgerakeld om hem ten val te brengen. "Broedermoord op zijn pijnlijkst", schrijft hij. "De afgelopen dagen heeft Öztürk heel erg zijn best gedaan om via het kader van Denk en onze lokale volksvertegenwoordigers de opinie binnen de partij te beïnvloeden. Het zal hem niet lukken."

Hij vindt dat de leden van Denk op een bijeenkomst begin juni een oordeel moeten vellen over de kwestie. "Daarbij zal ik aanwezig zijn om mijn kant van het verhaal te vertellen en de leden ervan te overtuigen dat matennaaierij geen kernwaarde van Denk is."