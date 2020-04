Piloot vliegt hart boven ziekenhuizen voor zorgverleners

Constantijn van Kooten Niekerk voerde afgelopen weekend een bijzondere actie uit voor het zorgpersoneel in Nederland. De piloot vloog zaterdag met een motorzweefvliegtuig een hartje over de Drechtsteden. "Speciaal voor al jullie zorgverleners een heel groot hartje getekend in de lucht! Ik denk aan jullie!", schreef hij bij de foto's van zijn route op FlightRadar en zijn uitzicht vanuit de cockpit.

Het idee voor de stunt ontstond mede omdat zijn moeder in behandeling is in een ziekenhuis en hij daardoor nog meer respect heeft voor de zorg. ''Je zit machteloos thuis en ziet dat er zoveel aan de hand is. Ik ben goed in vliegen en dus dacht ik: 'dan maak ik zo'n hartje'", aldus de piloot maandagmiddag op Radio Rijnmond.

Hart onder de riem

De Brabander werkt bij de gemeente Zwijndrecht en wilde vooral het personeel van de Albert Schweitzer ziekenhuizen in de Drechtsteden een hart onder de riem steken. "Het is een gebied dat ik heel goed ken en dus koos ik voor deze route. Ik wilde wel het ziekenhuis (in Dordrecht, red.) in het midden hebben", legt de piloot uit. Ook locaties van het ziekenhuis in Zwijndrecht en Sliedrecht liggen binnen het hart.

Die voorwaarde maakte de vlucht wel iets lastiger, maar door zijn goede voorbereiding ging het uiteindelijk zonder problemen. "De wind stond goed en ik had via de iPad de route goed voorbereid. Dan is het niet moeilijk'', zegt Van Kooten Niekerk.

De vlucht met zijn motorzweefvliegtuig duurde uiteindelijk iets meer dan één uur. ''Ik heb heel veel lieve reacties gekregen. Een beetje liefde in deze tijd is belangrijk, daar word ik warm van", besluit de piloot uit Waalwijk.