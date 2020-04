Speciale 'coronatestbus' voor zorgmedewerkers

GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam zetten een bus in om in de regio coronatesten af te nemen. Die bus rijdt naar zorginstellingen, zoals verpleeghuizen.

De testen zijn voor zorgmedewerkers die klachten hebben, die mogelijk wijzen op het coronavirus. Er is ook een 'corona drive-in' bij het Topsportcentrum in Rotterdam, waar een parkeergarage is omgebouwd tot testcentrum.

Maar niet iedereen is in staat om naar het Topsportcentrum te komen. Daarom is er ook een bus, legt Saskia Baas uit, directeur publieke gezondheid.

De coronatesten worden alleen uitgevoerd als er een afspraak voor is gemaakt. Dan kan er besloten worden of de 'coronatestbus' naar een zorginstelling komt.

