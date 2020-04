Rijnmond Helpt, dag 13: Sander de Kramer helpt en veel Paasverrassingen

Rijnmond Helpt is bijna twee weken onderweg en we gaan opschalen. Sander de Kramer gaat twee keer per week iemand helpen.

Dat kan iemand zijn die zelf hulp nodig heeft of iemand die een mooi initiatief heeft. Opgeven kan hier .

Maar er gebeurde afgelopen weekend nog veel meer. Bij de Sonneburgh in Charlois konden mensen via een hoogwerker hun vader en moeder zien. Of feliciteren met haar 98e verjaardag, in het geval van mevrouw Korteweg.

Een andere verrassing zagen we bij Rijndam Revalidatie. Daar kwam niemand minder dan De Likt optreden. In het geheim. Een privé concert, alleen voor de patiënten. Tot groot genoegen.

Ook het Facebook platform van Rijnmond Helpt gebeurde er veel. De heer S.B. (naam bekend bij de redactie) uit Capelle aan den IJssel wil graag zijn vrouw verrassen met Pasen. En een volle boodschappentas zou ook wel prettig zijn. Zo mooi om te zien dat vier dames zich om hem bekommerden. En ook nog een gourmetschotel en bakplaat regelden. Fantastisch!

De zussen Sezen en Ceren uit Schiedam zijn met een actie bezig, die volledig uit de hand loopt. In de positieve zin van het woord. Eerst wilden zij dertig Paas-pakketten samen stellen voor eenzame ouderen in Schiedam. Inmiddels hebben zij al zoveel gedoneerd gekregen dat ze honderd pakketten gaan samen stellen en uitdelen door de hele regio. Prachtig!

Maar het kan niet op. Want de Keukenhof doneert maar liefst 500 (!) planten. Hoe ga je die ophalen?! Op de Facebook-pagina van Rijnmond Helpt stelden wij die vraag en Marleen reageerde al binnen het kwartier. Zij hebben een busje en rijden graag naar Lisse. Wij als Rijnmond zijn hier echt trots op.