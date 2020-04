Sierteeltkwekers gooien duizenden planten weg: 'Als het meezit, blijft de schade deze week beperkt tot 50.000 euro'

Sierteeltkweker Bram Breugem van BB Plant in Bleiswijk merkt dat het deze week beter gaat met de markt dan de afgelopen weken. "We hadden een paar weken geleden helemaal geen handel. En dat is nu verbeterd naar een beetje handel. Dit heeft te maken met het weer open gaan van bouwmarkten in Duitsland", legt hij uit. "Er lijkt ietwat beweging in de markt. Ik denk zo'n twintig procent van wat we normaal omzetten."



Dat betekent overigens niet dat zijn zorgen weg zijn. Want de verliezen waar hij mee te kampen heeft, zijn gigantisch. Deze week alleen al moet Breugem zo'n twintigduizend goede planten weggooien. "Als het meezit deze week, blijft de schade beperkt tot zo'n 50.000 euro. En dan moeten we blij zijn."

Hij verwacht niet dat de markt op korte termijn weer op volle toeren draait. Dat vormt voor hem een groot probleem: "Een aantal weken konden we het nog wel opvangen, maar die weken zijn al voorbij. Als dit nog twee maanden duurt, is de bodem wel erg in zicht bij ons."

De sierteeltsector vraagt al een aantal weken om een noodfonds. Iets wat er tot op heden niet is. Hoewel minister Schouten de Europese Unie heeft gevraagd om financiële compensatie voor de bloemenhandel en aardappeltelers, is het volgens de Europese Commissie nog te vroeg voor crisismaatregelen. Hier is Breugem het absoluut niet mee eens.



"De visserij krijgt een steunpakket waar ze tevreden over zijn. En dit is een beetje een vergelijkbare sector. Waarom het dus bij ons nog niet zo is, weet ik niet", zegt hij. "Ik hoop toch dat er gauw iets komt om in ieder geval een stukje te kunnen compenseren. Naarmate de tijd langer duurt is een noodfonds logischerwijs ook harder nodig."