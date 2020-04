Garnalenvissers na week weer naar zee

De garnalenvissers in Stellendam zijn weer uitgevaren. De vloot lag vorige week nog tijdelijk stil in verband met het coronavirus. Maar door korter te vissen, denken ze beter in te spelen op de verminderende vraag.

"We hebben even onze adem ingehouden om te kijken hoe de handel en de pel-ateliers in Marokko zich gedragen. In overleg met de twee producenten-organisaties hebben we besloten wel weer aan de slag te gaan, maar minder lang te varen om de aanvoer te beperken", zegt voorzitter Hans Juch van Visserijvereniging ZuidWest.

Volle koelhuizen

De Stellendamse haven heeft tien garnalenvissers, die wekelijks gemiddeld zo'n tweeduizend kilo garnalen per kotter vangen. "De prijs van de garnaal is nu nog redelijk. We zijn wel beducht om niet te veel aan te voeren want dan raken de koelhuizen vol. En die kosten ook geld, wat ten koste van de verkoopprijs gaat."

Sommige vissers zijn overgestapt op het vangen van platvis. "Zeker de prijs van tong is nog redelijk, waardoor dat een goed alternatief is."

De garnalenvissers in Stellendam zien volgens Juch vooralsnog af van financiële steun vanuit Europa. Zeeuwse vissers maken wel aanspraak op deze zogenoemde 'stillegregeling'. Maar: "Wij denken dat een schip meer op zee oplevert, dan aan een steiger", besluit voorzitter Hans Juch van Visserijvereniging ZuidWest. "En laat eerst maar eens zien dat dat geld komt."

Lees meer