Parkeergarage Topsportcentrum omgetoverd tot 'corona drive-in'

Zorgmedewerkers die gezondheidsklachten hebben, kunnen zich vanaf dinsdag laten testen op het coronavirus in de parkeergarage van het Topsportcentrum in Rotterdam. Deze speciale 'corona drive-in' kan alleen op afspraak worden bezocht.

"Het gaat om milde klachten, zoals een neusverkoudheid, hoesten en keelpijn, die meer dan 24 uur aanhouden", zegt Timo Boelsums, arts infectieziektebestrijding.

Een parkeergarage is volgens Boelsums een veilige testplek. Daar is namelijk luchtdoorstroming, waardoor het infectierisico wordt verkleind. Verder zijn de GGD-medewerkers voldoende beschermd.

"We wilden een locatie die goed aan te rijden was, die ook niet midden in een wijk zat", vertelt Saskia Baas, directeur publieke gezondheid bij GGD Rotterdam-Rijnmond, over de keuze voor een 'corona drive in' bij het Topsportcentrum. "Dat bood na twee telefoontjes direct hulp aan, waar we dankbaar voor zijn."



Het is de bedoeling dat zorgmedewerkers binnen 24 uur hun uitslag krijgen. "Het hangt er ook vanaf hoe druk het is bij de laboratoria", vertelt Boelsums. "Dus het kan ietsje langer duren."

