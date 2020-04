Stress van het thuiswerken? 'Doe een dansje!'

Een andere omgeving, met andere faciliteiten en minder contact met collega's. Veel mensen werken tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis en ervaren daardoor meer stress dan normaal gesproken. "Of de oorzaak daarvan nu privé of werk is, het gaat in je lijf en hoofd zitten", zegt Rijnmond-expert en werkgelukdeskundige Ron de Jong.

De stressbronnen die mensen normaal gesproken op het werk hebben, zijn nu tijdens het thuiswerken heviger of soms juist minder erg.

"Maar tegelijkertijd zien we ook nieuwe stressbronnen. De belangrijkste is denk ik stress omdat je niet kan voldoen aan de verwachtingen die je hebt", legt De Jong uit. "Er is minder tijd, er zijn minder goede faciliteiten en er is minder overleg. Hulpbronnen zoals collega's of feedback zijn weggevallen. Dat soort dingen spelen een rol."

De Jong ziet ook stress vanuit een andere hoek. "Mensen zitten nu meer alleen, of juist opgesloten met partner en kinderen. Die stress loopt ook over in het werk, of de oorsprong nu privé of werk is."

Niet wegnemen, maar verminderen

De stress van thuiswerken wegnemen is geen optie, ziet De Jong. Hoogstens kan de stress verminderd worden. "De hulpbronnen die je hebt, zoals af en toe collegiaal overleg en feedback, of juist je eigen relativeringsvermogen en veerkracht, moet je zo goed mogelijk houden en organiseren", noemt de deskundige als één van de adviezen.

Realistische verwachtingen houden is van belang, zegt De Jong. "De situatie is nou eenmaal veranderd, dus het is beter om mee te bewegen en mee te veren dan nu star te blijven staan en uiteindelijk te breken."

Dansje

"Een ander ding is dat je erop gaat letten om geregeld momenten te plannen, waarvan je oplaadt of energie krijgt. Omdat het gewone ritme van werk er nu niet is, zien we dat sommige mensen zich helemaal op het werk storten. Maar je moet af en toe ook even stoom afblazen."

Maar hoe doe je dat? Momenten tussen het werk door organiseren waarvan je energie krijgt is één, maar ook bewegen en muziek kunnen het brein ontspannen. "Als je die twee laatste dingen kan combineren, zou ik zeggen: doe een dansje."