Spoorgoederenvervoerders klaar met problemen op Havenspoorlijn: 'Een gebed zonder einde'

Het goederenvervoer op het spoor bij rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht is maandagmiddag stilgelegd. En het is niet voor het eerst dit jaar dat er problemen zijn op de Havenspoorlijn. "Funest voor het imago van het spoor", zegt Hans-Willem Vroon van belangenorganisatie Railgood. Zeker nu tijdens de coronacrisis meer bedrijven het spoor als alternatief zien voor het vervoer over de weg.

De Rotterdamse Havenspoorlijn is een goederenspoorlijn van veertig kilometer tussen Kijfhoek en de Maasvlakte. Kijfhoek werd eind vorige maand ook al geteisterd door problemen. Op het rangeerterrein in Zwijndrecht duwt een locomotief dagelijks zo'n zevenhonderd wagons over een heuvel naar het juiste spoor. Een deel van de heuvelinstallatie bleek toen kapot, vertelt Jelle Rebbers van goederenvervoerder DB Cargo. Dit euvel werd vorige week vrijdagmiddag verholpen.

"We hebben toen alles op alles gezet - extra mensen in dienst, doorgewerkt op zaterdag - om de achterstanden weg te werken. En dan dit. Het is ook nog eens extra wrang, omdat we zien dat klanten die het spoor lang geleden de rug toe hebben gekeerd, nu met het coronavirus weer terugkomen bij ons. En dan moeten wij zeggen dat we niets kunnen leveren. Het is slecht voor de betrouwbaarheid van de Rotterdamse haven."

Wat de precieze oorzaak is van de problemen van maandag weet Rebbers niet. Vroon geeft echter aan dat er problemen zijn met een wisselsein dat niet goed is onderhouden.

'Funest'

"Als het niet veilig is, moet het vervoer stilgelegd worden. Maar dit is funest", zegt Vroon. "Ook in de Waalhaven is er vaak gesodemieter door een gammele infrastructuur en problemen met de blusvoorziening. En op de Maasvlakte zijn veel problemen (zand op het spoor, red.). Het is een gebed zonder einde."



Vroon spreekt van een domino-effect tot aan de Maasvlakte. Als er bij Kijfhoek problemen zijn, werkt dat door naar de rest van de spoorlijn. Vroon verwijt ProRail een slappe aanpak. "Geld is het probleem niet, maar ergens weten ze niet goed waar de schoen wringt", zegt hij. "Af en toe een storing kan, maar dit is een tsunami aan storingen en andere ellende. Ik wil dat er ingegrepen wordt." Volgens Vroon hebben de problemen financiële gevolgen voor zowel de klanten als de vervoerders.



ProRail meldt dat de certificering van de wissels bij Kijfhoek maandag niet op orde bleek. Rond 20:00 uur is het spoorvervoer daar weer op gang gekomen. ProRail biedt excuses aan naar de vervoerders voor de overlast.