Verpleeghuis Bergschenhoek geteisterd door coronavirus

Een verpleeghuis in Bergschenhoek is 'hard getroffen' door het coronavirus. Dat meldt zorginstelling Laurens. Een groot aantal van de 56 cliënten van verpleeghuis Oranjehoeck is besmet geraakt en inmiddels zijn ook bewoners aan het virus overleden.

Om hoeveel besmettingen en overlijdensgevallen het precies gaat, is vooralsnog onduidelijk. De bewoners bij wie het virus is vastgesteld, zijn met een ambulance overgebracht naar een van de speciale corona-afdelingen van de zorginstelling. Daar worden zij in isolatie verzorgd en verpleegd door een vaste groep medewerkers.

Laurens heeft speciale afdelingen ingericht bij Stadzicht in Rotterdam-Overschie, De Elf Ranken in Barendrecht, De Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs en De Schans in Rotterdam-Delfshaven.



Ook meldt Laurens dat het coronavirus in andere verpleeghuizen van de instelling in Lansingerland vooralsnog minder hard heeft toegeslagen. Verzorgingshuizen Huize Sint Petrus in Berkel en Rodenrijs en De Tuinen in Bleiswijk tellen beide één besmetting. In De Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs is bij nog geen enkele bewoner het virus vastgesteld.

