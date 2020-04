Het weer van vandaag: zonnig lenteweer

Vandaag is het - na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mist - zonnig en blijft het droog. Het wordt vanmiddag 19 graden, in het oosten van de regio kan het kwik de 20 graden wel aantikken. Er waait een zwakke tot langs de kust matige oostenwind.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Waaien doet het nauwelijks en de temperatuur daalt naar 9 graden.

Morgen is er flink wat ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt warm met in de middag een temperatuur tussen 20 graden aan zee en 24 graden in het oosten van de regio. De zwakke tot matige wind komt uit het zuiden.



Vooruitzichten

De komende dagen zijn er perioden met zon en blijft het droog. Tijdens het Paasweekend is er meer bewolking met op zaterdag een bui. Eerst is het een graad of 20, in het Paasweekend daalt de temperatuur naar 14 graden op 1e Paasdag, maar ook deze temperatuur is nog te hoog voor de tijd van het jaar.