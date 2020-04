Aangifte tegen Krimpense predikant die corona verbindt met 'wereldse zonden'

Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel heeft aangifte gedaan van discriminatie door de predikant van de Mieraskerk. De predikant van die kerk heeft in een brief aan het gemeentebestuur gezegd dat 'iedereen zal overlijden aan het coronavirus' en dat 'iedereen moet worden uitgebannen die tegen de scheppingsorde indruist'. Volgens Houtzager doelt de predikant daarmee op mensen die euthanasie plegen, maar ook op de homoseksuelen en transgenders.

De vertrouwelijke brief is gestuurd aan de gemeenteraad. Een raadslid heeft de brief naar buiten gebracht. Houtzager, zelf oud-burgerraadslid voor de VVD in Krimpen aan den IJssel, heeft nu aangifte gedaan tegen de predikant van de oud-gereformeerde gemeente.

"Als een imam het zegt, dan valt heel Nederland erover", legt Houtzager uit. "Maar als een predikant het zegt dan 'moeten we het er maar niet over hebben'. Daar wil ik een einde aan maken."

Enkele maanden geleden was er ook al ophef over de zogeheten Nashville-verklaring. Daarin spraken de ondertekenaars zich ook uit over homoseksualiteit. "Maar in deze brief gaat de predikant nog een stuk verder", legt Houtzager uit. "Dit is echt een statement om homoseksualiteit aan te pakken. 'Hij verwacht' dat de politiek er iets aan gaat doen."

Houtzager, getrouwd met een man: "Als ik dit soort uitspraken zou doen moet ik meteen voor de rechter verschijnen. Maar plak het label religie erop en meteen moet alles mogen."

Rechtszaak

Het voormalig burgerraadslid hoopt dat het komt tot een rechtszaak. "Maar niet dat de predikant achter slot en grendel komt", zegt hij bij Radio Rijnmond. "Maar ik wil wel dat er een rechter naar gaat kijken. Hoe verhoudt het ene artikel in de grondwet, over de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie zich ten opzichte van het verbod op discriminatie."

De gevolgen van dit soort uitspraken zijn niet gericht, legt Houtzager uit. "Er zijn genoeg LHBTI'ers die nog in de kast zitten en dit soort uitspraken zorgen bij die mensen voor gigantische problemen, tot aan zelfmoord aan toe. Let wel, deze man vertegenwoordigt een gemeenschap van vijfhonderd christenen."

