Vastklampen aan de 'kleine lichtpuntjes' in het IJsselland Ziekenhuis

Het zijn kleine lichtpuntjes in de coronacrisis die ook gevierd moeten worden. Een 101-jarige die ontslagen wordt uit het ziekenhuis nadat ze corona heeft overwonnen. "Of de patiënt die bij ons aan de beademing heeft gelegen en weer terug kan naar Brabant, zonder beademing", zegt Albert van Wijk, bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

Het RIVM meldde maandag het laagste aantal coronadoden sinds eind maart. Ook de toestroom richting de ziekenhuizen lijkt af te zwakken. Toch wil Van Wijk nog niet spreken over 'optimistische berichten'. "Ik ben niet pessimistisch van aard, maar gezien het ziektebeeld dat we in huis hebben, kan je moeilijk optimistisch worden."

In het IJsselland Ziekenhuis zijn alle IC- en coronabedden bezet. "We zijn geen groot ziekenhuis", legt Van Wijk verder uit. "Onze IC-capaciteit is uitgebreid van acht naar zestien bedden. Ook hebben we twintig bedden specifiek voor verdenkingen, mensen die mogelijk het coronavirus hebben."

Uitwisseling

Van Wijk is erg te spreken over de regionale en landelijke coördinatie rondom patiënten. Binnen de regio worden patiënten verplaatst, als afdelingen vol zijn. En als dat binnen de regio niet gaat, dan wordt er gezocht naar een plek buiten de regio.

In de afgelopen weken werden ook in Capelle patiënten opgevangen uit Brabant, omdat daar het virus als eerst in zijn volle hevigheid toesloeg. "Daarom is het voor ons ook een hoogtepuntje als je ziet dat een patiënt uit Brabant teruggeplaatst kan worden. Dat is gewoon fijn."

Mentale bijstand

Van Wijk laat weten dat het zware dagen zijn, voor de ongeveer tweeduizend mensen die betrokken zijn bij het Capelse ziekenhuis. "We houden dat goed in de gaten", zegt Van Wijk.

"Er zijn groepsgesprekken waarbij het personeel de emoties kan delen. Dat lukt redelijk goed. Toch ontkomen we er niet aan dat iemand er fysiek of mentaal doorheen zit. Dan moet je iemand twee tot drie dagen naar huis sturen om bij te tanken, geestelijk of fysiek, of zelfs allebei."