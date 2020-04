Niet naar de markt? Dan maar naar de drive-through van Markt010

Vanwege de uitbraak van het coronavirus gaan de Rotterdamse markten niet door. Een aantal studenten besloot het initiatief te nemen voor Markt010: online verse producten van de markt bestellen en die vervolgens ophalen in de loods van Skadi aan de Noorderkanaalweg.

"Eigenlijk loopt het best lekker", vertellen Jort en Jorrit. "Vorige week dinsdag hadden we onze eerste ophaaldag. Toen hadden we 25 bestellingen. Vandaag verwachten we al 118 mensen."

Kazen

Marktkoopman Erik Pols is dan al klaar met het uitladen van de bestelde kazen. Hij is blij met het initiatief. "Ik stond alleen op Rotterdamse markten", vertelt hij, "en dus ging ik van 100 procent inkomsten naar 0 procent. Dus dit is wel een mooie uitkomst."

Bij de 'afhaalmarkt' levert hij vier verschillende soorten kaas. Hij heeft voor meer dan tachtig klanten nu de kaas afgeleverd.

"En nu maar naar huis", zegt hij verder wat sipjes. "Het zit erop. Ik ga maar in de tuin werken vandaag."

Sociaal project

De studenten houden zelf geen geld over aan het initiatief. "Je moet het als een sociaal project zien", legt een van hen uit. "Het doel was ook niet om er geld aan te verdienen. Je wilt Rotterdammers helpen die niet naar de markt kunnen en ook de marktkooplieden een beetje sociaal ondersteunen."

Voor de Skadi-hal is met pionnen een compleet parcours uitgezet, zodat klanten eigenlijk niet eens hun auto uit hoeven. Ook is er een loop- en fietsroute uitgestippeld.

Ook wordt er rekening gehouden met de zogeheten 'risico-groepen', de mensen van een hogere leeftijd en met luchtwegaandoeningen. "Die kunnen hier van 10:00 tot 11:00 uur terecht. De rest mag daarna."