Mishandelaar meldt zich op politiebureau

Mooi nieuws uit de Bureau Rijnmond uitzending van vorige week(2 april). Een 18-jarige Rotterdammer heeft zich naar aanleiding van die uitzending bij de politie gemeld. Hij werd getoond omdat hij ervan verdacht wordt dat hij een 59-jarige man zwaar mishandelde op station Maashaven in Rotterdam Zuid. Het slachtoffer was op weg naar huis en stapte van tram over op metro. Maar hij belandde in het ziekenhuis omdat de verdachte hem schopte en sloeg. Het slachtoffer had onder andere een gebroken oogkas en gekneusde ribben. De verdachte meldde zich zondag op politiebureau Zuidplein.