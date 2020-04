Naaivrijwilligers vechten tegen mondkapjestekort in de thuiszorg

Een week geleden vroeg Petra van Ham, kaderlid FNV Offensief Rotterdam, aandacht voor het grote tekort aan beschermende middelen in de thuiszorg en verzorgingsinstellingen. Dat lijkt te hebben geholpen, maar "helaas is het nog steeds zo dat het overgrote deel van de mensen in de zorg zonder mondkapjes werkt."



Volgens Petra van Ham hebben verschillende initiatieven zich gemeld, van naaiateliers tot mensen die beschermingsmaskers 3D-printen. Rob Laurenssen uit Hellevoetsluis is een van de ondernemers die zich vorige week heeft gemeld. "Toen deze crisis begon, hebben we bedacht dat we misschien iets konden betekenen."

Geschikte stof

Op eigen initiatief is Rob lokaal met 25 vrijwilligers mondkapjes aan het maken voor thuiszorginstellingen en het ziekenhuis in Dirksland. De vrijwilligers naaien, hij verzorgt de stof die geschikt is.

"Het moet een goede stevige stof zijn, niet rekbaar", legt de stoffenverkoper uit. "Wij gebruiken een vrij dicht geweven katoen met een bepaald gewicht dat geadviseerd wordt vanuit de Belgische gezondheidsdienst. De stof moet bijvoorbeeld op 90 graden gewassen kunnen worden.

Petra van Ham is heel blij met de initiatieven. "Het liefst hebben we de echte maskers die 99 procent bescherming geven. Maar ja, dat is er allemaal niet", zegt ze. "Het beleid begint gelukkig nu wel te kantelen. We hebben alle noodklokken geluid. Ik hoop dat alle zorginstellingen nu gealarmeerd zijn, want het aantal doden loopt heel snel op, ook in Rotterdam.