Quarantaine-experts tips

Elke week schrijft SOW-reporter Nina een tip over hoe om te gaan met quarantaine. Deze tips komen van persoonlijke ervaringen, van mensen die weten hoe het is om thuis of opgesloten te zitten. Van een gevangene tot aan iemand die verlamd is geraakt. Nina hoopt dat je na het lezen van deze verhalen een positieve start van de week kan maken.

Deze week belde ik met Roderick (25) een groot en veelbelovend sporttalent geboren en getogen op Curaçao. Op zijn 15de brak hij zijn nek en kwam in een rolstoel terecht. Zijn verhaal geeft mij kippenvel. Na het bellen wist ik één ding zeker: MAKE THE BEST OF EVERY DAY.

Een fatale duik

Revalideren

“Ik was elke dag bezig met school en trainen, ik was gefocust, zwemmen was mijn leven. Mijn plannen lagen al klaar, op mijn 16de zou ik naar Amerika gaan. Een sociaal leven had ik amper. Mijn wekker stond elke dag om vier uur en een uur later lag ik in het zwembad. De rest van mijn dag bestond uit schoolwerk en trainen. Af en toe ging ik op zondag met mijn vrienden naar het strand. Zondag 21 juli 2010 veranderde mijn leven voorgoed. Ik was met mijn vrienden gaan wandelen om daarna te chillen op het strand. Ik had geen zin om te zwemmen, maar mijn vrienden haalden mij over. Ik rende, iets van 20 meter, naar de zee en dook erin. Mijn hoofd raakte de bodem, mijn nek kraakte en ik viel flauw. Gelukkig kwam ik snel weer bij bewustzijn, maar ik wist gelijk dat het fout zat. Ik kon niets meer bewegen op mijn linkerhand na. Op de een of andere manier is het mij gelukt om bij de kust te komen. Ik tikte een vrouw aan, zij schreeuwde heel het strand bij elkaar. Gelukkig waren er twee dokters op het strand aan ‘t chillen die mij direct hielpen.”“Sindsdien ben ik verlamd tot aan mijn borst. Het heeft mij vijf jaar gekost om te kunnen accepteren dat dit mijn lot is. De eerste anderhalve maand lag ik in het ziekenhuis, daarna negen maanden in een revalidatiecentrum. Ik moest alles opnieuw leren; drinken, schrijven, eten, lopen, douchen noem het maar op. Nu kan ik een paar stappen zetten en zwem ik zelfs weer. Ik ben wel blij dat ik nog kan trainen, je ziet vaak bij mensen die helemaal verlamd zijn dat ze hele dunne benen hebben. Ik heb die niet.Helaas is Curaçao niet gebouwd op mensen in een rolstoel. De oude wegen, gebouwen en het openbaar vervoer zijn onbereikbaar voor mij. Ik besloot naar Nederland te verhuizen, hier heb ik veel meer kans op een zelfstandig leven.”





Paralympische spelen

“Het ongeluk heeft mijn leven in een ander perspectief gezet.In Nederland ben ik gevraagd voor het nationale zwemteam. Ik heb wel eens meegetraind, maar heb besloten om niet meer op zulk hoog niveau te trainen. Ik ben zoveel misgelopen omdat ik dag en nacht bezig was met zwemmen. Daarnaast houd ik nu ook van uitslapen, omdat het eindelijk kan. Ik vind mijn sociale leven nu veel belangrijker en kijk niet meer ver vooruit. Je weet nooit wat je morgen niet meer kan. Make the best of every day.Probeer zoveel mogelijk dingen te doen die jij leuk vindt, wat jij wel kan en wat jou gelukkig maakt. Voor mij is dat met vrienden en familie zijn. Natuurlijk zit ik af en toe nog in een dip. Dan sluit ik mijzelf thuis op. Gelukkig zijn er vrienden die mij hieruit slepen en mij aansporen weer wat leuks te gaan doen. Zo kom ik eruit. Daarnaast word ik ook heel gelukkig van goede series, muziek en fitness. Dus neem ook dié tijd voor jezelf.”



Quarantaine tip van Roderick:



Make the best of every day. Roderick

“Geniet van elke dag, plan niet te lang vooruit. Je leeft nu en weet nooit wat er morgen gaat gebeuren. Zo raak je ook niet teleurgesteld als jouw plannen niet lukken. Natuurlijk hoort enige vorm van teleurstelling bij het leven, maar zolang je elke dag het beste van je dag maakt, ga je lekker! En lukt het vandaag niet? Dan lukt het morgen misschien wel. Ondanks mijn ‘beperking’ kan ik alles, behalve lopen. Ik ga uit, doe mee met karten, ik ben pas nog op een schietbaan geweest, ik date met leuke meiden. Nogmaals, make the best of every day. Neem het leven niet te serieus.”

Heb jij of ken jij iemand met een gouden quarantaine tip?

Klik hier om een mailtje te sturen!