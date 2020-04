GGZ-instelling biedt gratis 'corona-nazorg' aan

De nazorg wordt aangeboden aan mensen die werken met coronapatiënten, zoals artsen, verpleegkundigen, begeleiders en medewerkers (zoals schoonmakers), politie en brandweermedewerkers.

Parnassia wijst erop dat de hulpverlening aan coronapatiënten door velen als ingrijpend wordt ervaren.

Die druk wordt veroorzaakt door "een aanhoudende toename van ernstig zieke mensen, emotionele momenten met familie en naasten van patiënten, een zeer hoge werkdruk en werkbelasting", schrijft Parnassia. "Dit brengt veel stress, spanning en onzekerheid met zich mee. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen op korte of lange termijn psychiatrische klachten tot gevolg hebben."

Volgens Parnassia is de juiste ondersteuning in moeilijke perioden erg belangrijk. "De behandelaren zijn gespecialiseerd in de preventie en behandeling van stresskrachten en stellen zich op als professioneel luisterend oor en geven hierbij ondersteuning in maximaal drie gesprekken."

Professionals kunnen contact opnemen via 088-3571666.