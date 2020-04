Schiedamse drukker maakt kaarten voor onbekenden

Ook in Hof van Spaland in Schiedam is 'corona'. Nota bene naast de AH die meedoet aan de actie.

'Stil zitten is niks voor mij', zegt Mathieu Levens van drukkerij Magneet in Schiedam

Een lieve boodschap voor zomaar 'een opa in Schiedam' of voor 'de allerliefste verpleegkundige in Schiedam'. Het kan vanaf deze week door een actie van Schiedamse ondernemers. Zij plaatsten kartonnen displays bij supermarkten waarin gratis ansichtkaarten zijn te vinden.

Het idee kwam van Mathieu Levens, directeur van Magneet in Schiedam. "De drukkerij heeft nauwelijks werk momenteel door de coronacrisis en we wilden toch bezig blijven", vertelt hij op zijn kantoor aan de 's-Gravelandseweg in Schiedam. "Stil zitten is niks voor mij".

Inmiddels hebben de eerste supermarkten in Schiedam enthousiast gereageerd en de kaartenboxen geplaatst.

"Het is de bedoeling dat mensen een kaartje pakken, thuis een boodschap erop schrijven en bij het volgende winkelbezoek die in de gleuf van de kaartenbox doen. Je kan iets achterlaten voor een anonieme oudere of voor een onbekende zorgverlener", vertelt Levens. "De medewerkers van Stroomopwaarts zorgen dat de kaarten worden opgehaald en verspreid onder zorginstellingen in Schiedam".

Buurgemeenten

"Een klein gebaar kan grote impact hebben. Een blijk van waardering, een aandachtsmomentje", aldus de directeur van Magneet, al 88 jaar actief in Schiedam. "Als de kaarten op zijn drukken we bij en we staan open om de actie ook naar buurgemeenten te brengen maar dan is wat extra sponsoring wel handig", lacht Levens.

Samen met lokale ondernemers werd de actie uitgevoerd. "Er is ook een website waarop mensen een eigen ontwerp kunnen maken, wij drukken daar dan kaarten van. Het is de bedoeling dat er steeds nieuwe kaarten in de displays komen".