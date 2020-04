Drie bedreigde gieren uit het ei in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp zijn drie Rüppellsgieren uit het ei gekropen. De geboorte van twee van de bedreigde vogels was vastgelegd door een webcam. De ander kroop in de broedmachine uit het ei.

Voor Blijdorp is dat een primeur, want er zijn in een jaar niet eerder drie jongen Rüppellsgieren geboren. Omdat het park door de coronamaatregelen is gesloten, kunnen bezoekers niet langskomen op kraamvisite. Wel kunnen ze een kijkje nemen bij het jonge stel gieren via de webcam.

"Je moet wel even geduld hebben om de kleine giertjes te spotten. Ze blijven graag warmpjes onder moeder of vader zitten. De ouders wisselen elkaar af. In de komende tijd zullen de jongen zich voor de webcam ontwikkelen", schrijft Blijdorp.

Gieren worden in het wild ernstig bedreigd. De Rüppellsgier komt voor op open grasland, struik-, rots- en woestijngebieden in Centraal en Noordoost-Afrika. In Afrika leidt met name het stropen van neushoorns en olifanten tot een sterftetoename bij gieren. Stropers vergiftigen karkassen, omdat de vogels de stropers anders verraden door boven het aas te cirkelen.