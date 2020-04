Oudste vrouw van Flakkee (107) overleeft corona

Cornelia Ras is met haar 107 jaar de oudste inwoner van Goeree-Overflakkee

De berusting was er al. De 107-jarige Cornelia Ras, wonend in verzorgingshuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk, dacht zelf niet dat ze het zou overleven toen ze hoorde het coronavirus te hebben. Ook familieleden vreesden het ergste. Maar maandag kwam het verlossende telefoontje van de dokter. Ze is genezen verklaard!

“Zo bijzonder”, vindt ook haar nichtje Maaike de Groot. “We dachten eerlijk gezegd niet dat tante Cor het zou halen. Maar ze is erg fit voor haar leeftijd.”

Mevrouw Ras was bij de veelbesproken kerkdienst in Sommelsdijk, die gezien wordt als de brandhaard voor de grote uitbraak binnen Nieuw Rijsenburgh. Tien dagen later werd ze ziek. “Ze kreeg verhoging en begon met hoesten, milde klachten. Toen de test positief bleek kon ze niet geloven dat ze het had.”

Verjaardag

De dag ervoor vierde ‘tante Cor’ haar 107e verjaardag. Ze is daarmee de oudste inwoner van Goeree-Overflakkee. Een bezoekje van de burgemeester zat er al niet meer in, maar de familie kwam wel langs. “Gelukkig is er bij ons verder niemand ziek geworden.”

De Groot heeft regelmatig telefonisch contact met haar tante. “Het gaat goed met haar, maar ze mist de gesprekken met andere bewoners. Ze komt de dag door met luisterboeken. En ze zit graag op haar balkon. Personeel ziet ze alleen met beschermende pakken aan.”

In het verzorgingstehuis zitten alle bewoners in isolatie. Maandag maakte zorginstelling CuraMare bekend dat er nu 41 besmettingen zijn. Twaalf mensen zijn overleden. “Ook wat kennissen van tante Cor, dus dat is wel heel ingrijpend en verdrietig.”