RIVM meldt ruim 230 nieuwe coronadoden

Er zijn op dit moment 2101 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van dinsdag. Het aantal sterfgevallen is sinds de vorige update met 234 gestegen.

Dat is een fors grotere toename dan maandag, toen er 101 nieuwe overledenen door het coronavirus werden gemeld. Het RIVM benadrukt dat de 234 nieuwe sterfgevallen lang niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden. "Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd."

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 19.580 gegaan: een toename van 777 personen ten opzichte van maandagmiddag. Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), bedraagt 7427 en is met 292 patiënten toegenomen.

Ziekenhuisopnames in de regio

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 119 sterfgevallen in de regio: 91 in Rotterdam-Rijnmond en 28 in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 635 mensen uit de regio in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een stijging van 39 patiënten ten opzichte van de vorige update.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het absolute aantal ziekenhuisopnames. Het tweede getal geeft het aantal opnames per 100.000 inwoners weer, en is dus relatief.

RIVM - 7 april, 14.00 uur:

Alblasserdam 6 - 29,8

Albrandswaard 5 - 19,5

Barendrecht 21 - 43,1

Brielle 7 - 40,5

Capelle a/d IJssel 27 - 40,2

Dordrecht 55 - 46,1

Goeree-Overflakkee 39 - 77,9

Gorinchem 11 - 29,7

Hardinxveld-Giessendam 1 - 5,5

Hellevoetsluis 8 - 19,9

Hendrik-Ido-Ambacht 4 - 12,8

Hoeksche Waard 57 - 65,2

Krimpen a/d IJssel 5 - 16,9

Lansingerland 26 - 41,7

Maassluis 12 - 36,1

Molenlanden 15 - 34,1

Nissewaard 25 - 29,3

Papendrecht 3 - 9,3

Ridderkerk 27 - 58,4

Rotterdam 211 - 32,4

Schiedam 27 - 34,3

Sliedrecht 5 - 19,8

Vlaardingen 22 - 30,0

Westvoorne 5 - 33,9

Zwijndrecht 11 - 24,6

Totaal aantal ziekenhuisopnames in de regio: 635

Lees meer