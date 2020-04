Dordt in Stoom afgeblazen door coronavirus

Het gratis evenement Dordt in Stoom gaat niet door in verband met het coronavirus. Dat hebben de organisatie en de gemeente met elkaar afgesproken. Op de laatste editie kwamen 215 duizend mensen af.

​​​​​​​"Jammer, maar het is niet zo dat je het niet zag aankomen", zegt voorzitter Marco Westland van de organisatie achter Dordt in Stoom.

Tijdens Dordt in Stoom zijn in het historische centrum van Dordrecht, bij het Drierivierenpunt, allerlei stoommachines te zien.

Verplaatsing naar een ander tijdstip dit jaar was eigenlijk niet aan de orde. "Je weet niet hoe lang dit gaat duren", legt Westland verder uit. "Ook later dit jaar is dus geen optie."

Het festival wordt eens in de twee jaar gehouden. Westland: "De volgende keer is dus 2022. Volgend jaar is eigenlijk geen optie. Dat betekent dat we over een paar maanden al weer vol aan de bak moeten om sponsoren te gaan zoeken. En ik denk dat bedrijven nu wel iets anders aan hun hoofd hebben."

Wat de financiële gevolgen zijn van de afgelasting is nog niet duidelijk. De gemeente Dordrecht heeft laten weten dat ze bereid zijn om te helpen het financiële verlies op te vangen. Volgens de organisatie gaat het om een bedrag van enkele tienduizenden euro's.